C’è posta per te, Gianni Morandi è il regalo di Cristina al padre (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite d’eccezione stasera a C’è posta per te, con Maria De Filippi che accoglie in studio Gianni Morandi. Il cantante, arrivato con una standing ovation, è il regalo di Cristina per il padre, che sembra abbia perso la voglia di vivere dopo la morte della moglie. Gianni Morandi per un padre eccezionale Cristina è a C’è posta per te per il papà Giovanni, che vede tutti i giorni ma che è cambiato dopo la morte della madre, ammalatasi quando lei aveva 17 anni. Cristina è preoccupata per il padre, che sente molta malinconia per la moglie e rimane in disparte rispetto alla vita della figlia, che tenta di occuparsi di lui. Per questo ha voluto Gianni ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite d’eccezione stasera a C’èper te, con Maria De Filippi che accoglie in studio. Il cantante, arrivato con una standing ovation, è ildiper il, che sembra abbia perso la voglia di vivere dopo la morte della moglie.per uneccezionaleè a C’èper te per il papà Giovanni, che vede tutti i giorni ma che è cambiato dopo la morte della madre, ammalatasi quando lei aveva 17 anni.è preoccupata per il, che sente molta malinconia per la moglie e rimane in disparte rispetto alla vita della figlia, che tenta di occuparsi di lui. Per questo ha voluto...

civcatt : C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' nella posta dei nostri iscritti. Con @rogerwaters (e la storia d… - gada_vale : Lo studio di c’è posta per te senza persone del sud #CePostaPerTe - ciaocomodino : il blocco corna di c’è posta per te - Bisco8alciocco1 : @glo_glorietta Abbiamo aspettato troppo c'è posta per te, ora pretendiamo almeno per una storia a puntata, del trash puro ???? - ywontyouloveme : “io sono marcello, mi riconosci? il postino di c’è posta per te” #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay