C'è Posta Per Te, anticipazioni 30 gennaio: Nicolò Zaniolo e la mamma saranno ospiti

Continua la messa in onda di C'è Posta Per Te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ogni sabato sera appassiona milioni di telespettatori. Nel corso dell'appuntamento odierno, la padrona di casa, avrà il piacere di raccontare al suo fedelissimo pubblico nuove storie, con la collaborazione di altri tre super ospiti, pronti a regalare dei momenti di gioia ai destinatari della Posta. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla puntata odierna di C'è Posta per Te.

Stando alle anticipazioni, alla quarta puntata di C'è Posta Per Te, che andrà in onda questa sera 30 gennaio prenderà parte Nicolò Zaniolo.

