“C’è armonia”, concerto in diretta Facebook dall’ospedale di Alzano (Di sabato 30 gennaio 2021) L’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo apre le porte alla musica. Sabato 30 gennaio alle 20.30 ospiterà un concerto dal titolo “C’è armonia”, che si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina ufficiale Asst Bergamo Est (non è prevista la partecipazione in loco). L’ospedale è un microcosmo,con norme e tempi differenti rispetto alla “normalità”: una collettività umana che regola spesso situazioni delicate e complesse. Come tutte le organizzazioni, anche la vita in ospedale è fatta di relazioni, di comunicazione. Oggi però è anche un luogo in trasformazione. I profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in ambito sanitario spingono l’organizzazione ospedaliera a ricercare modalità di degenza e tempi di relazione diversi da quelli del passato. Questo concerto è ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021) L’ospedale Pesenti-Fenaroli diLombardo apre le porte alla musica. Sabato 30 gennaio alle 20.30 ospiterà undal titolo “C’è”, che si potrà seguire insulla pagina ufficiale Asst Bergamo Est (non è prevista la partecipazione in loco). L’ospedale è un microcosmo,con norme e tempi differenti rispetto alla “normalità”: una collettività umana che regola spesso situazioni delicate e complesse. Come tutte le organizzazioni, anche la vita in ospedale è fatta di relazioni, di comunicazione. Oggi però è anche un luogo in trasformazione. I profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in ambito sanitario spingono l’organizzazione ospedaliera a ricercare modalità di degenza e tempi di relazione diversi da quelli del passato. Questoè ...

zazoomblog : “C’è armonia” concerto in diretta Facebook dall’ospedale di Alzano - #armonia” #concerto #diretta #Facebook - infoitsport : Napoli: per Giuntoli c'è armonia con Gattuso e De Laurentiis - AntonioAttolino : Non c’è in mare architettura più impressionante di una nave da crociera. Da’ un senso di forza immensa come un grat… - socialBGnews : C’è armonia. Concerto in diretta Facebook dall’ospedale Fenaroli di #AlzanoLombardo - marripy1 : Più che altro la posa è sgraziata, credo per far sembrare il culo ancor più grosso. Un pittore classico non avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è armonia Coronavirus: Meloni, 'non obbligo vaccino ma campagna informazione seria' Affaritaliani.it