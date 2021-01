Cavolfiore al forno: poche calorie tanta bontà! (Di sabato 30 gennaio 2021) Una delle vostre verdure preferite sono i cavolfiori? Ecco una ricetta che dovete assolutamente provare a cucinare, per fare un buonissimo e saporitissimo Cavolfiore al forno. Adatto anche per chi è a dieta, perché contiene poche calorie. Ingredienti: 1 kg di Cavolfiore 200 ml di yogurt bianco greco 125 ml di latte 125 ml di olio di oliva 100 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi d i farina di tipo 00 5 grammi di paprica in polvere 5 grammi di lievito in polvere per preparazioni salate 2 uova intere Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero appena macinato. Pulire il Cavolfiore Prendere il Cavolfiore e con un coltello eliminare le foglie esterne più dure. Dividere il Cavolfiore in tocchetti grossolani e sciacquarli sotto l’acqua corrente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 gennaio 2021) Una delle vostre verdure preferite sono i cavolfiori? Ecco una ricetta che dovete assolutamente provare a cucinare, per fare un buonissimo e saporitissimoal. Adatto anche per chi è a dieta, perché contiene. Ingredienti: 1 kg di200 ml di yogurt bianco greco 125 ml di latte 125 ml di olio di oliva 100 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi d i farina di tipo 00 5 grammi di paprica in polvere 5 grammi di lievito in polvere per preparazioni salate 2 uova intere Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero appena macinato. Pulire ilPrendere ile con un coltello eliminare le foglie esterne più dure. Dividere ilin tocchetti grossolani e sciacquarli sotto l’acqua corrente ...

