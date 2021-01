Caterina Balivo, ritorno in tv non dei migliori: il clamoroso scivolone (Di sabato 30 gennaio 2021) ritorno in tv per Caterina Balivo, dopo un periodo di allontanamento dal piccolo schermo. A volerla come giurata del programma televisivo: Il Cantante Mascherato, la sua amica Milly Carlucci. Nella prima puntata la bella campana ha fatto uno scivolone Il Cantante MascheratoGiuria al completo nella prima puntata de: Il Cantante Mascherato andato in onda nella prima serata di RaiUno il 29 gennaio. Tra i nuovi giudici spicca la miss campana, ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me, Caterina Balivo. Il suo ritorno in tv era attesissimo dai suoi numerosi followers che la seguono su Instagram. “Sono contenta di tornare su Rai1 dove tutto è partito nel 1999. Ero la valletta di Milly nel 2000. Lasciare Vieni da Me è stata una mia scelta. Adesso dico sì al ... Leggi su kronic (Di sabato 30 gennaio 2021)in tv per, dopo un periodo di allontanamento dal piccolo schermo. A volerla come giurata del programma televisivo: Il Cantante Mascherato, la sua amica Milly Carlucci. Nella prima puntata la bella campana ha fatto unoIl Cantante MascheratoGiuria al completo nella prima puntata de: Il Cantante Mascherato andato in onda nella prima serata di RaiUno il 29 gennaio. Tra i nuovi giudici spicca la miss campana, ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me,. Il suoin tv era attesissimo dai suoi numerosi followers che la seguono su Instagram. “Sono contenta di tornare su Rai1 dove tutto è partito nel 1999. Ero la valletta di Milly nel 2000. Lasciare Vieni da Me è stata una mia scelta. Adesso dico sì al ...

