Catania | infortunio Piccolo | l’esito degli accertamenti

Il Calcio Catania rende noto che in data odierna Antonio Piccolo è stato sottoposto a visita specialistica ortopedica e risonanza magnetica: gli accertamenti hanno escluso lesioni legamentose. A seguito del trauma contusivo-distorsivo riportato in allenamento, nelle prossime quattro settimane il calciatore dovrà svolgere un programma di terapie e rieducazione funzionale.

