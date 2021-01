(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRaffaele Bene, sindaco diha avuto il piacere di annunciare ladel comune napoletano. “Co.Me.Te” sarà infatti lacomunità perdel territorio. Si tratta di una struttura molto ampia. Più di 110 mq dedicati ai giovani ospiti e gode di tutti i confort a loro necessari: tre camere da letto; due bagni; una cucina; ampio salone e studio. La comunità può ospitare 8 ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, collocati dai servizi sociali di riferimento in collaborazione con i Tribunali per i minorenni di tutta Italia. Questa mattina so è tenuta l’inaugurazione degli alloggi in un territorio che è tra i primi in regione per numero diresidenti. “Co.Me.Te” è un’idea tutta al femminile, nata dalla passione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Casoria nasce

anteprima24.it

Attualmente i volumi sono conservati in un deposito ain attesa di una loro collocazione in città. La riunione ha avuto l'intento di riaccendere l'attenzione della città sull'Istituto e sul ...Non il Sud sprecone e piagnucolone ma quello creativo e all'avanguardia che mira ad affermare una sua cultura industriale, ed è pronto a disegnare il futuro.nei capannoni di Novotech , azienda presente a , in Campania e ad Avetrana in Puglia, il 'Seagull', primo idrovolante biposto ultraleggero al mondo, un mezzo a propulsione ibrido-elettrica ...Casoria, nasce "Co.Me.Te": la prima casa famiglia per minori. A darne l'annuncio è proprio il sindaco di Casoria Raffele Bene ...La GM Lift nasce a Casoria nel 2015 dall’idea di Gianluca Modolo, uomo dalle larghe vedute imprenditoriali, che dopo una lunga esperienza maturata negli anni in una delle più grandi società internazio ...