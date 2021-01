Caso Olga Parlante: chi ha ucciso la Regina del Bingo (Di sabato 30 gennaio 2021) Storie Criminali, sul Nove, si occupa oggi del nel 1997, inchiesta e condanna. Si è trattato di uno dei cold case che hanno maggiormente interessato l’opinione pubblica all’epoca: solo quindici anni dopo che la 71enne Olga Parlante, soprannominata “La Regina del Bingo”, è stata strangolata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) Storie Criminali, sul Nove, si occupa oggi del nel 1997, inchiesta e condanna. Si è trattato di uno dei cold case che hanno maggiormente interessato l’opinione pubblica all’epoca: solo quindici anni dopo che la 71enne, soprannominata “Ladel”, è stata strangolata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

EzioRocchiBalbi : @DanieleG54 ??Dani, la nostra è una saga con più puntate di The Crown. Non a caso Olga è dello stesso anno di Elisabetta, 1926. - LPomari : @carmelitadurso “MIA NIPOTE OLGA ED IO”, TANTO PER COMINCIARE ...... (UN MINIMO DI GRAMMATICA ITALIANA, LE BASIIIII… -