Casini avverte | “Certi ministri vanno cambiati Se finisce così Renzi ha vinto oltre i suoi meriti”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tanti gli errori di Conte. Alcuni madornali.è stato sopra-stimato. Alcunisono da sostituire. Non fa nome Pier Ferdinando, ospite su Sky tg25, ma non si tira indietro quando c’è da dare i voti al Conte bis.dà i voti al governo:“Quando si passerà ala formazione della squadra di governo credo che ci saranno problemi”, dice il senatore centrista. Perché ci sono molte aspirazioni. Non faccio nomi. Ma alcuni. Altrimenti rischiamo di ritrovarci tra qualche settimana nella condizioni in cui siamo adesso”. Durante il pieno della crisi, l’ex presidente della Camera era stato molto duro con il premier. “Ha sbagliato tutto”, ...

Così, a 'In mezz'ora in più',invitando a ricordare che in politica "l'odio è un pessimo ... "Se va in Aula e viene bocciato sul tema della giustizia è chiaro che non c'è un Conte ter",il ...E alcuni senatori che avevano votato a favore della maggioranza - come Pier Ferdinando- ... Che poi: 'Solo che in tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci ...Per il senatore Pierferdinando Casini il premier Conte ha perso tempo "facendo un errore enorme, con una caccia ai voti degradante e, per giunta, fallita".Casini dà i voti tecnici sui protagonisti della crisi. Conte ha sbagliato tutto. Non credo che Berlusconi spaccherà il centrodestra ...