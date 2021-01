Caos vaccini, Boccia azzarda promesse: «4 milioni di dosi a febbraio. Siano garantiti». Arriveranno? (Di sabato 30 gennaio 2021) Caos vaccini, Boccia azzarda promesse: «4 milioni di dosi a febbraio». Ma davvero potremo contare sull’arrivo delle forniture, sulla consegna nei tempi, sulla somministrazione rapida ed efficace? Interrogativi che oggi sono stati al centro di una riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, con le Regioni. Primo punto all’ordine del giorno, l’adeguamento del piano vaccini. Un tema su cui si sono confrontati sia il ministro che il titolare del dicastero della Salute, Roberto Speranza, come il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il super incaricato Domenico Arcuri, chiamati a fare il punto sula situazione tra urgenze sanitarie e crisi di governo. Una triplice, che nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021): «4di». Ma davvero potremo contare sull’arrivo delle forniture, sulla consegna nei tempi, sulla somministrazione rapida ed efficace? Interrogativi che oggi sono stati al centro di una riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco, con le Regioni. Primo punto all’ordine del giorno, l’adeguamento del piano. Un tema su cui si sono confrontati sia il ministro che il titolare del dicastero della Salute, Roberto Speranza, come il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il super incaricato Domenico Arcuri, chiamati a fare il punto sula situazione tra urgenze sanitarie e crisi di governo. Una triplice, che nel ...

