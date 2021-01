Caos a Marsiglia | una manifestazione degli ultrà degenera in incendio fuori dalla sede del club

(Di sabato 30 gennaio 2021) Le sconfitte delle ultime settimane hanno generato una crisi a tutti i livelli. Oggi le tensioni sono però sfociate in una durata in seguito a lanci di fumogeni in un principio diall’entrata del centro di allenamento, preso poi d’assalto tra insulti e cori ostili alla dirigenza e ai giocatori. Le forze dell’ordine hanno arrestato 25 persone. Tutto questo a qualche ora di distanzasfida contro il Rennes, rinviata poco più tardi a data da destinarsi. Foto: Ultras Europe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

