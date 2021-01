Cannabis gratis, dose 'pubblica' a paziente affetta da sclerosi multipla come terapia del dolore (Di sabato 30 gennaio 2021) in ospedale a una paziente affetta da : per la prima volta in Sicilia , in applicazione di un decreto firmato un anno fa dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, un ospedale pubblico, dopo avere ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021) in ospedale a unada : per la prima volta in Sicilia , in applicazione di un decreto firmato un anno fa dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, un ospedale pubblico, dopo avere ...

ZPeppem : RT @mattinodinapoli: Cannabis gratis, dose pubblica a paziente affetta da sclerosi multipla per uso terapeutico per la terapia del do... ht… - SgangadaTRE : RT @mattinodinapoli: Cannabis gratis, dose pubblica a paziente affetta da sclerosi multipla per uso terapeutico per la terapia del do... ht… - dylettama : RT @mattinodinapoli: Cannabis gratis, dose pubblica a paziente affetta da sclerosi multipla per uso terapeutico per la terapia del do... ht… - mattinodinapoli : Cannabis gratis, dose pubblica a paziente affetta da sclerosi multipla per uso terapeutico per la terapia del do... - ilmessaggeroit : Cannabis gratis, dose 'pubblica' a paziente affetta da sclerosi multipla per uso terapeutico per la terapia del d... -