Can Yaman paparazzato di nuovo con Diletta Leotta, prima a cena e poi in stanza. Le foto (Di sabato 30 gennaio 2021) Chi si rivede: Can Yaman e Diletta Leotta insieme! Allora è vero: fanno coppia! Ecco la news nei dettagli! cena rapida a lume di candela in hotel e poi subito in camera Qualche sera fa, Can e Diletta sono stati paparazzati dal “solito” settimanale “Chi” di Alfonso Signorini in un hotel romano, ma a differenza della volta precedente a quanto pare erano da soli: non c’erano Andrea Di Carlo, manager dell’attore turco, e Arisa. Hanno cenato nientepopodimeno che a lume di candela e gli sguardi erano super-complici e felici! I due sono entrati in albergo separatamente e così se ne sono andati per non dare nell’occhio … ma gli è andata male! Anzi, durante la cena si sono anche accorti di essere stati “paparazzati”! Il tete – a – tete è stato rapido, ma non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 gennaio 2021) Chi si rivede: Caninsieme! Allora è vero: fanno coppia! Ecco la news nei dettagli!rapida a lume di candela in hotel e poi subito in camera Qualche sera fa, Can esono stati paparazzati dal “solito” settimanale “Chi” di Alfonso Signorini in un hotel romano, ma a differenza della volta precedente a quanto pare erano da soli: non c’erano Andrea Di Carlo, manager dell’attore turco, e Arisa. Hannoto nientepopodimeno che a lume di candela e gli sguardi erano super-complici e felici! I due sono entrati in albergo separatamente e così se ne sono andati per non dare nell’occhio … ma gli è andata male! Anzi, durante lasi sono anche accorti di essere stati “paparazzati”! Il tete – a – tete è stato rapido, ma non ...

