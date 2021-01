Campania, tutto pronto per le vaccinazioni agli over 80: disponibile il link per la prenotazione (Di sabato 30 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione in Campania per gli over 80 inizierà a metà febbraio. Pochi giorni ancora, dunque, e la nuova fase della somministrazione dei vaccini per il Coronavirus entrerà nel vivo. La regione Campania, attraverso un comunicato, fa sapere come è possibile effettuare la prenotazione. Vaccino over 80, come fare?+ È possibile da oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione inper gli80 inizierà a metà febbraio. Pochi giorni ancora, dunque, e la nuova fase della somministrazione dei vaccini per il Coronavirus entrerà nel vivo. La regione, attraverso un comunicato, fa sapere come è possibile effettuare la. Vaccino80, come fare?+ È possibile da oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : #DeLuca, picchi positivi, #Campania rischia zona rossa. Se comportamenti non saranno rigorosi chiudiamo tutto - eia58 : RT @giuseppetp55: #DeLuca Presidente della #Campania alcuni Ministri di questo Governo,sono al livello di”posteggiatori”,con tutto il rispe… - ac_sorrentino : #Castellammare #covid il sindaco ha paura e chiude tutto?? - simonavitelli60 : RT @giuseppetp55: #DeLuca Presidente della #Campania alcuni Ministri di questo Governo,sono al livello di”posteggiatori”,con tutto il rispe… - Adeleblabla : In #Campania non sono riusciti a vaccinare neanche tutto il reparto ospedaliero, raga non andrà tutto bene neanche… -