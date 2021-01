Campania, addio bel tempo: arrivano i temporali. Le previsioni fino alla prossima settimana (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la giornata di bel tempo, tornano i temporali in Campania. Già dalla notte del 30 gennaio, una perturbazione interesserà gran parte della Regione portando pioggia e precipitazioni sul litorale e nell’entroterra. Campania, le previsioni meteo: arrivano i temporali Da domani, 31 gennaio, ultimo giorno del mese, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la giornata di bel, tornano irali in. Già dnotte del 30 gennaio, una perturbazione interesserà gran parte della Regione portando pioggia e precipitazioni sul litorale e nell’entroterra., lemeteo:rali Da domani, 31 gennaio, ultimo giorno del mese, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

