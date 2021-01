Calciomercato Sassuolo | ecco il punto su Scamacca ed il colpo in difesa

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè una fabbrica dei sogni. Il club emiliano non solo sta facendo un campionato dalle alte aspettative, ma vede i suoi giocatori essere richiesti continuamente. Nelle scorse settimane si è parlato di Manuel Locatelli che aveva calamitato le attenzioni di Juventus e Manchester City. Attualmente non ci sono offerte concrete e i bianconeri hanno rispolverato una mediana tecnicamente interessante con McKennie ed Arthur.le ultime daldeldove giocheràIl club di Andrea Agnelli, però, si è mosso sul fronte. L’ultima idea è quella di un pagamento dilazionato dei 25 milioni richiesti in quattro anni, proprio come l’operazione che ha coinvolto il ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Brignola torna al #Sassuolo: era in prestito alla #Spal - news_modena : Calciomercato Sassuolo: Obiang nel mirino del Parma - news_modena : Calciomercato Sassuolo: il Parma vuole Marlon - Eurosport_IT : Inter e Lautaro Martinez insieme sino al 2024 ?? Fiorentina: Ribery apre al rinnovo ?? Juventus: Scamacca verso il S… - FootBallVibes1 : #Calciomercato. Salta l'affare #Scamacca alla #juventus. Il giocatore sarebbe ad un passo dal ritorno al #Sassuolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

Il 22enne attaccante del Genoa dovrebbe infatti tornare al, club che ne detiene il ... Pirlo: 'CR7 a Courmayeur? Fuori è libero cittadino'2020 - 2021 Dzeko - Inter, fumata nera. ...Il futuro di Kaan Ayhan è sempre più in bilico. A tre giorni dalla fine del, il difensore turco non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. L'interesse del ...offerto alun ...Neanche il tempo per la soddisfazione del passaggio in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, il Napoli si concentra già sulla sfida ...Dal Cassino al Sassuolo, dalla serie D al calcio dei grandi, quello della serie A. Il sogno si è trasformato in realtà ieri quando Kevin Miranda ha firmato un contratto ...