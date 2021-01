Calciomercato – Inter, Perisic ha detto no al ritorno in Bundesliga (Di sabato 30 gennaio 2021) Perisic dice no al ritorno in Bundesliga No ad un nuovo ritorno in Bundesliga per Ivan Perisic. Secondo quanto riferito dall’emittente tedesca Sport1, il croato avrebbe, infatti, rifiutato una doppia offerta da Borussia Dortmund ed Herta Berlino. Il numero 14 nerazzurro, secondo la stessa emittente, preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Liga. Nella passata stagione il croato ha militato nel Bayern Monaco dove ha conquistato il Triplete, prima di fare ritorno a Milano. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)dice no alinNo ad un nuovoinper Ivan. Secondo quanto riferito dall’emittente tedesca Sport1, il croato avrebbe, infatti, rifiutato una doppia offerta da Borussia Dortmund ed Herta Berlino. Il numero 14 nerazzurro, secondo la stessa emittente, preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Liga. Nella passata stagione il croato ha militato nel Bayern Monaco dove ha conquistato il Triplete, prima di farea Milano. L'articolo proviene damagazine.

