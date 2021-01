Calciomercato Brescia, per l’attacco obiettivo Ciurria del Pordenone (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Brescia è in cerca di rinforzi sul mercato per provare a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Dopo aver acquistato a titolo definitivo dal Cagliari il centrocampista croato Pajac, le attenzioni delle Rondinelle sono rivolte verso il reparto avanzato. Serve infatti un attaccante da affiancare a Donnarumma. Sfumato l’obiettivo Colombo, che ha sposato la causa della Cremonese, il club lombardo sembra aver messo gli occhi su Patrick Ciurria, che attualmente veste la maglia del Pordenone. Brescia, nuovo obiettivo in attacco: nel mirino Ciurria Attaccante classe ’95, Patrick Ciurria milita nel Pordenone dal 2017 e ha contribuito alla prima storica promozione dei Ramarri in Serie B. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè in cerca di rinforzi sul mercato per provare a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Dopo aver acquistato a titolo definitivo dal Cagliari il centrocampista croato Pajac, le attenzioni delle Rondinelle sono rivolte verso il reparto avanzato. Serve infatti un attaccante da affiancare a Donnarumma. Sfumato l’Colombo, che ha sposato la causa della Cremonese, il club lombardo sembra aver messo gli occhi su Patrick, che attualmente veste la maglia del, nuovoin attacco: nel mirinoAttaccante classe ’95, Patrickmilita neldal 2017 e ha contribuito alla prima storica promozione dei Ramarri in Serie B. Il ...

