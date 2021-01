Calciomercato Bologna: tentativo con l’Inter per Pinamonti. Le ultime (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Bologna ci prova per regalare a Sinisa Mihajlovic una punta in questi ultimi giorni di Calciomercato: tentativo per Andrea Pinamonti Il Bologna è alla ricerca di una prima punta per poter liberare sull’esterno la velocità e la fantasia di Musa Barrow. Occhi puntati sulle opportunità negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna starebbe seguendo la situazione di Andrea Pinamonti dell’Inter: Conte però non lo lascerà partire se non arriverà un sostituto numerico in rosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilci prova per regalare a Sinisa Mihajlovic una punta in questi ultimi giorni diper AndreaIlè alla ricerca di una prima punta per poter liberare sull’esterno la velocità e la fantasia di Musa Barrow. Occhi puntati sulle opportunità negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilstarebbe seguendo la situazione di Andreadel: Conte però non lo lascerà partire se non arriverà un sostituto numerico in rosa. Leggi su Calcionews24.com

