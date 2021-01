**Calcio: Serie A, Bologna-Milan 1-2** (Di sabato 30 gennaio 2021) Bologna, 30 gen. – (Adnkronos) – Il Milan sconfigge 2-1 il Bologna nel primo degli anticipi del sabato della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della città emiliana. A decidere la partita le reti di Rebic al 26? e Kessié al 55? su rigore, gol della bandiera per i rossoblù firmato da Poli all’81’. I rossoneri mantengono la vetta della classifica con 46 punti, mentre i felsinei restano fermi a quota 20 in tredicesima posizione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gen. – (Adnkronos) – Ilsconfigge 2-1 ilnel primo degli anticipi del sabato della ventesima giornata diA disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della città emiliana. A decidere la partita le reti di Rebic al 26? e Kessié al 55? su rigore, gol della bandiera per i rossoblù firmato da Poli all’81’. I rossoneri mantengono la vetta della classifica con 46 punti, mentre i felsinei restano fermi a quota 20 in tredicesima posizione. L'articolo CalcioWeb.

