Calcio: Liga, Real Madrid in 10 cede in casa 2-1 al Levante (Di sabato 30 gennaio 2021) Madrid, 30 gen. - (Adnkronos) - Sorprendente ko casalingo per il Real Madrid. I Blancos cedono 2-1 al Levante che approfitta dell'espulsione di Militao dopo nove minuti. La squadra di Zidane passa comunque in vantaggio al 13' con Asensio ma subisce la rimonta degli ospiti a segno al 32' con Morales e al 78' con Roger che al 64' sbaglia anche un Calcio di rigore. Il Real dunque resta a quota 40, a -7 dall'Atletico Madrid primo, mentre il Levante sale a quota 26 punti.

