Calcio | il Milan riparte da Bologna | vince 2-1 e resta primo

(Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gen. - (Adnkronos) - Ilda. Dopo i due ko con l'Atalanta in campionato e con l'Inter in Coppa Italia i rossoneri si impongono 2-1 al Dall'Ara mantenendo la leadership solitaria in vetta alla Serie A. A decidere il match le reti di Rebic al 26' e Kessié su rigore al 55', gol della bandiera per i rossoblù segnato dall'ex Poli all'81'. La squadra di Pioli sale così a quota 46 in classifica, a +5 sull'Inter impegnata stasera a San Siro con il Benevento; i felsinei inveceno fermi in 13esima posizione con 20 punti. Ilbrivido del match arriva dopo dieci minuti con una punizione calciata dai 25 metri da Hernandez. Il terzino, ex Real Madrid, tira da destra direttamente in porta mirando al secondo palo: Skorupski è piazzato male ma poi recupera e ...