Busto Garolfo | oggi alle 14 i funerali di Alli

LogosNews : ? Busto Garolfo / Salute - 'Un altro decesso, dall'inizio della pandemia ci hanno lasciato ben 30 nostri concittad… - albemutti : @mastaccio #Fontana dovrebbe dimettersi a prescindere. Pessimo in tutto, può fare al massimo il sindaco di Busto Ga… - angelozanzotter : @FontanaPres Busto Garolfo 3 ricoverati e 29 a casa in quarantena (lievi sintomi)...14000 abitanti ... attività chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Busto Garolfo

IL GIORNO

(Milano), 30 gennaio 2021. Il sindaco diha proclamato una giornata di lutto cittadino in occasione delle esequie, previste per oggi alle 14 alla parrocchia dei Santi ...piange l'ex sindaco Giovanni Alli , venuto a mancare nella mattinata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, a 72 anni.Busto Garolfo (Milano), 30 gennaio 2021. Il sindaco di Busto Garolfo ha proclamato una giornata di lutto cittadino in occasione delle esequie, previste per oggi alle 14 alla parrocchia dei Santi Salva ...Busto Garolfo- Ha lasciato tutti sgomenti in città la triste notizia della scomparsa dell’ ex sindaco Giovanni (Gianni) Alli, deceduto giovedì 28 gennaio. Alli è stato sindaco di Busto Garolfo dal 200 ...