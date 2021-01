Bundesliga, Lipsia-Bayern Leverkusen 1-0: a Nagelsmann basta il gol di Nkunku per tornare alla vittoria. La classifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Uno a zero, è questo il risultato finale di Lipsia-Bayern Leverkusen valido per l’anticipo della diciannovesima giornata di Bundesliga.Lipsia, Nagelsmann elogia Guardiola: “Ha cambiato il calcio, nessuno come lui. Klopp o Ragnick? Ecco a chi mi ispiro”vittoria fondamentale per il Lipsia di Julian Nagelsmann che allunga sulle inseguitrici e mantiene la seconda posizione del massimo campionato tedesco. A decidere il match è stato al 51' minuto Christopher Nkunku che, con un gran tiro di controbalzo, ha mandato la sfera bianca sotto l'incrocio sinistro della porta difesa dall'incolpevole Lukas Hradecky. Scontro diretto dunque vinto dall'ex tecnico dell'Hoffenheim, il Leverkusen agganciato invece dal ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Uno a zero, è questo il risultato finale divalido per l’anticipo della diciannovesima giornata dielogia Guardiola: “Ha cambiato il calcio, nessuno come lui. Klopp o Ragnick? Ecco a chi mi ispiro”fondamentale per ildi Julianche allunga sulle inseguitrici e mantiene la seconda posizione del massimo campionato tedesco. A decidere il match è stato al 51' minuto Christopherche, con un gran tiro di controbalzo, ha mandato la sfera bianca sotto l'incrocio sinistro della porta difesa dall'incolpevole Lukas Hradecky. Scontro diretto dunque vinto dall'ex tecnico dell'Hoffenheim, ilagganciato invece dal ...

