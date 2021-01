Bundesliga | il Bayern domina l’Hoffenheim 4-1

(Di sabato 30 gennaio 2021) IlMonaco affonda in casa l'Hoffenheim e riscatta il ko esterno nel girone di andata. All'Allianz Arena dominio della squadra di Flick che ha rischiato solo ad inizio match ma poi ha schiacciato nella propria metà campo l'avversario. Hans-Dieter Flick in assenza di Leon Goretzka e Javi Martinez, entrambi sono risultati positivi al Covid-19, ha piazzato Marc Roca accanto a Joshua Kimmich. La prima opportunità per gli ospiti al minuto numero 7 ma Manuel Neuer è stato provvidenziale. Poi Thomas Muller ha colpito la traversa al 15'. Il gol è arrivato subito dopo con un bel colpo di testa di Jérôme Boateng, su angolo di Kimmich. Per il numero 17 delè stato il primo gol in campionato. Muller ha raddoppiato al 43' con un tiro dalla distanza ma nel minuto successivo, Andrej Kramaricì ha ridotto il punteggio. Nelle ripresa altri due gol ...

Il Bayern passa al 32' su calcio da fermo: su cross di Kimmich è bravo Boateng a staccare più alto di tutti e a battere Baumann di testa. Il raddoppio arriva al 43': su assist di Müller Lewandowski ...