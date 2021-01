Bundesliga 2020/2021, il Lipsia batte 1-0 il Bayer Leverkusen (Di sabato 30 gennaio 2021) Il sabato della diciannovesima giornata della Bundesliga 2020/2021 si chiude con la vittoria del Lipsia, che supera 1-0 il Bayer Leverkusen in uno scontro d’alta classifica, si riscatta dopo la sconfitta contro il Mainz nell’ultimo turno e soprattutto rafforza il suo secondo posto in classifica a -7 dal Bayern capolista. Decisivo il gol di Nkunku a inizio ripresa, una rete che condanna il Bayer alla terza sconfitta nelle ultime cinque giornate. Un ruolino di marcia che vale il quarto posto a 32 punti insieme a Borussia Dortmund, Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg. La cronaca – La partita inizia subito su ritmi godibili e a cavallo del quarto d’ora entrambe le squadre si rendono pericolose. Al 13? infatti il Lipsia trova il gol con ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il sabato della diciannovesima giornata dellasi chiude con la vittoria del, che supera 1-0 ilin uno scontro d’alta classifica, si riscatta dopo la sconfitta contro il Mainz nell’ultimo turno e soprattutto rafforza il suo secondo posto in classifica a -7 daln capolista. Decisivo il gol di Nkunku a inizio ripresa, una rete che condanna ilalla terza sconfitta nelle ultime cinque giornate. Un ruolino di marcia che vale il quarto posto a 32 punti insieme a Borussia Dortmund, Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg. La cronaca – La partita inizia subito su ritmi godibili e a cavallo del quarto d’ora entrambe le squadre si rendono pericolose. Al 13? infatti iltrova il gol con ...

