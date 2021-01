Braaf | ecco chi è il baby gioiello che l’Udinese ha preso dal Manchester City

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 31 gennaio 2021)non si ferma sul mercato per questa sessione invernale. Come riportato nel pomeriggio da Sportitalia, è in arrivo Jayden, esterno destro classe 2002 del. L’olandese è considerato una promessa del calcio europeo. Molto presto, raggiungerà Udine per svolgere le visite mediche per dare il via alle attività agonistiche.in passato era nel mirino dei top club della Bundesliga, in particolare dal Borussia Dortmund, non a caso è stato soprannominato il nuovo Jadon Sancho. In effetti ci sono delle somiglianze, entrambi fanno della velocità il loro punto di forza: l’olandese ama partire dalla fascia sinistra per tirare o servire assist ai compagni con il piede destro. Perla tappa Udinese sarà un prestito di 6 mesi, una chance importante per mettere ...