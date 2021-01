Bonus per mantenere il cane: ecco chi lo può richiedere (Di sabato 30 gennaio 2021) Da sempre il cane è considerato il migliore amico dell'uomo, ma per alcune persone la sua presenza è fondamentale. Chi ha specifiche patologie invalidanti come ad esempio la cecità assoluta o parziale può richiedere un Bonus utile per mantenere il proprio cane. In realtà le agevolazioni fiscali per chi ha un cane guida sono due e sono state previste dalla circolare n. 19/E. Al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, queste specifiche categorie di cittadini hanno quindi la possibilità di ottenere un'agevolazione per mantenere oppure per acquistare un cane guida. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e quando possono essere fruiti i due Bonus di cui abbiamo appena parlato. Bonus per il ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Da sempre ilè considerato il migliore amico dell'uomo, ma per alcune persone la sua presenza è fondamentale. Chi ha specifiche patologie invalidanti come ad esempio la cecità assoluta o parziale puòunutile peril proprio. In realtà le agevolazioni fiscali per chi ha unguida sono due e sono state previste dalla circolare n. 19/E. Al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, queste specifiche categorie di cittadini hanno quindi la possibilità di ottenere un'agevolazione peroppure per acquistare unguida. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e quando possono essere fruiti i duedi cui abbiamo appena parlato.per il ...

