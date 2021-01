Bolzano | il figlio ha avvelenato i genitori | dice la Procura E la sorella non vuole più incontrarlo

Leggi su leggilo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Straziata dal dolore per la perdita dei, Madè Neumair pretende di sapere la verità su quanto accaduto: “Voglio sapere come sono andate le cose quella sera”. Un dolore “così atroce che non riesco a realizzare quello che è successo, non vedere più i miei…“. Non riesce a capacitarsi dell’accaduto, Madè Neumair, figlia di L'articolo proviene da Leggilo.org.