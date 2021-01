Bolzano, coppia scomparsa: il figlio Benno non risponde ai magistrati (Di sabato 30 gennaio 2021) Bolzano, 30 gennaio 2021 - Benno Neumair, in stato di fermo e accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere dei propri genitori, questa mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gennaio 2021 -Neumair, in stato di fermo e accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere dei propri genitori, questa mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia ...

