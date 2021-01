Bologna – Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) Il match della Serie A TIM tra Bologna e Milan: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Meazza. Dopo l’eliminazione con coda polemica in Coppa Italia, nel derby contro i cugini dell’Inter, torna in campo in Serie A TIM il Milan, che era impegnato oggi pomeriggio sul campo del Bologna. Per i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) Il match della Serie A TIM tra, come è finita la sfida del Meazza. Dopo l’eliminazione con coda polemica in Coppa Italia, nel derby contro i cugini dell’Inter, torna in campo in Serie A TIM il, che era impegnato oggi pomeriggio sul campo del. Per i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - Dawidowicz4 : Il milan che vince immeritatamente grazie alle disabilità dei difensori del Bologna. Questa squadra è solo culo - NCN_it : IL #MILAN SOFFRE NEL FINALE MA PASSA A #BOLOGNA CON DUE RIGORI: PIOLI CONSOLIDA IL PRIMATO. DECISIVO #DONNARUMMA CO… -