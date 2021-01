Bologna-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi (Di sabato 30 gennaio 2021) Bologna-Milan si gioca questo pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I padroni di casa rossoblù sfidano la capolista guidata da Pioli e Ibrahimovic.Bologna-Milan, le probabili formazionicaption id="attachment 1086779" align="alignnone" width="1024" Bologna-Milan (getty images)/captionFormazioni obbligate per entrambe le squadre che devono fare i conti con diverse defezioni. La squadra del Bologna scenderà in campo con Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Gli ospiti del Milan si affidano, invece, a Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.Queste ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021)si gioca questo pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I padroni di casa rossoblù sfidano la capolista guidata da Pioli e Ibrahimovic., le probabili formazionicaption id="attachment 1086779" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionFormazioni obbligate per entrambe le squadre che devono fare i conti con diverse defezioni. La squadra delscenderà in campo con Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Gli ospiti delsi affidano, invece, a Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.Queste ...

