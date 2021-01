Bologna-Milan oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma di Bologna-Milan, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoneri, dopo la sconfitta contro l’Atalanta e quella nel derby contro l’Inter, vogliono tornare al successo per mantenere il primo posto in classifica. L’incontro, previsto per oggi sabato 30 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoneri, dopo la sconfitta contro l’Atalanta e quella nel derby contro l’Inter, vogliono tornare al successo per mantenere il primo posto in classifica. L’incontro, previsto persabato 30 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

