Bologna-Milan, Mihajlovic: “Noi meglio del Milan, dobbiamo concretizzare” (Di sabato 30 gennaio 2021) Terminato il match del Dall'Ara tra Bologna e Milan valido per la 20^ giornata di Serie A: ecco le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic rilasciate in conferenza stampa Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) Terminato il match del Dall'Ara travalido per la 20^ giornata di Serie A: ecco le dichiarazioni di Sinisarilasciate in conferenza stampa Pianeta

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - pisto_gol : Bol-Mil 1:2 Con due rigori, entrambi netti-il 1^(fallo di Dijks su Leao)parato a Ibra da Skorupski, ribadito in ret… - deatoffees : #BolognaMilan il #Milan passa a #Bologna e se oggi il collettivo fatica a chiudere il match,riesce a farlo sfruttan… - kalunaat : BOLOGNA-MILAN 1-2 -