Bologna-Milan: le ultime dal match, la diretta tv e le probabili formazioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Il primo degli anticipi del sabato della 20a giornata di Serie A andrà in scena al Dall’Ara di Bologna. Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli sfidano i rispettivi passati in Bologna-Milan: il tecnico serbo ha allenato i rossoneri per una stagione, mentre il tecnico italiano è stato alla guida dei rossoblù dal 2011 al 2014. Gara fondamentale per entrambi i club: i padroni di casa vogliono allontanare ulteriormente la zona rossa ed i rossoneri vanno alla ricerca di altri tre punti che li piazzerebbe, per un’altra settimana, in testa alla classifica. Ecco tutte le ultime dall’incontro. Le parole di Mihajlovic e Pioli Sinisa Mihajlovic ha parlato della partita contro il Milan: “Cosa saremmo oggi se Ibra avesse scelto il Bologna? Certamente non saremmo dove siamo, ma ha scelto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Il primo degli anticipi del sabato della 20a giornata di Serie A andrà in scena al Dall’Ara di. Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli sfidano i rispettivi passati in: il tecnico serbo ha allenato i rossoneri per una stagione, mentre il tecnico italiano è stato alla guida dei rossoblù dal 2011 al 2014. Gara fondamentale per entrambi i club: i padroni di casa vogliono allontanare ulteriormente la zona rossa ed i rossoneri vanno alla ricerca di altri tre punti che li piazzerebbe, per un’altra settimana, in testa alla classifica. Ecco tutte ledall’incontro. Le parole di Mihajlovic e Pioli Sinisa Mihajlovic ha parlato della partita contro il: “Cosa saremmo oggi se Ibra avesse scelto il? Certamente non saremmo dove siamo, ma ha scelto il ...

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - sportli26181512 : Tenuta mentale, Tomori, Tonali: i 3 temi chiave di Bologna-Milan: Tenuta mentale, Tomori, Tonali: i 3 temi chiave d… - summad981 : Lo dico? Lo dico. Oggi senza trequartisti (per la solita e inopportuna precauzione di Pioli) col Bologna pareggiamo… -