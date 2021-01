Bologna-Milan, le probabili formazioni del match (Di sabato 30 gennaio 2021) Prima partita dopo il giro di boa, allo Stadio dall’Ara il Bologna riceve il Milan capolista a caccia di riscatto dopo il doppio KO con Atalanta e Inter Ora si fa sul serio. Dopo gli impegni di Coppa Italia, inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A. Allo Stadio dall’Ara il Bologna ospita il Milan, primo in classifica e in serie negativa da due partite dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter. Fari puntati su Zlatan Ibrahimovic, uomo più chiacchierato in settimana e desideroso di riscatto dopo le polemiche derivanti dalla lite con Lukaku e dal rosso ricevuto che ha pesantemente condizionato i compagni di squadra nel derby. QUI Bologna – Altalenante anche il rendimento del Bologna che nelle ultime 5 partite ha vinto una sola volta. Mihajlovic punta su Barrow come ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) Prima partita dopo il giro di boa, allo Stadio dall’Ara ilriceve ilcapolista a caccia di riscatto dopo il doppio KO con Atalanta e Inter Ora si fa sul serio. Dopo gli impegni di Coppa Italia, inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A. Allo Stadio dall’Ara ilospita il, primo in classifica e in serie negativa da due partite dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter. Fari puntati su Zlatan Ibrahimovic, uomo più chiacchierato in settimana e desideroso di riscatto dopo le polemiche derivanti dalla lite con Lukaku e dal rosso ricevuto che ha pesantemente condizionato i compagni di squadra nel derby. QUI– Altalenante anche il rendimento delche nelle ultime 5 partite ha vinto una sola volta. Mihajlovic punta su Barrow come ...

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - SkySport : Probabili formazioni di Bologna-Milan - Tri83210372 : @MilanReports Bologna 0-4 milan -