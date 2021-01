Bologna-Milan, il messaggio di Ibrahimovic su Instagram (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la vittoria in Bologna-Milan, nonostante il rigore sbagliato, Ibrahimovic ha pubblicato una delle sue foto autocelebrative, ma non solo... Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la vittoria in, nonostante il rigore sbagliato,ha pubblicato una delle sue foto autocelebrative, ma non solo... Pianeta

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - pisto_gol : Bol-Mil 1:2 Con due rigori, entrambi netti-il 1^(fallo di Dijks su Leao)parato a Ibra da Skorupski, ribadito in ret… - FloLuquinha : Il #Milan ha un’arma devastante e si chiama #Kessie. Determinante dal dischetto contro il #Bologna a differenza di… - anticipazionitv : @OfficialASRoma Atalanta (1), Austria Vienna (2), Bologna (1), Chelsea (2), Chievo (6), Crotone (2), Empoli (3), Fi… -