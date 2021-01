Bologna-Milan, formazioni ufficiali (Di sabato 30 gennaio 2021) In campo Bologna e Milan e questi i 22 in campo dal 1':Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. MihajlovicMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) In campoe questi i 22 in campo dal 1':(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli ITA Sport Press.

