Bologna - Milan 1 - 2 Live: Poli riapre il match (Di sabato 30 gennaio 2021) All'81' il gol di Poli rimette in partita il Bologna, 1 - 2! Il neo entrato centrocampista sfrutta un assist di Olsen, dopo una sanguinosa palla persa di Hernandez. C'è ancora partita al Dall'Ara. Al ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) All'81' il gol dirimette in partita il, 1 - 2! Il neo entrato centrocampista sfrutta un assist di Olsen, dopo una sanguinosa palla persa di Hernandez. C'è ancora partita al Dall'Ara. Al ...

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - ReeceVictory : RT @SkySport: BOLOGNA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Rebic (26') ? rig. #Kessie (55’) ? #Poli (81’) ? SERIE A – 20^ giornata ?? https://t… - Sportellate_it : Considerazioni sparse post Bologna-Milan (1-2) -