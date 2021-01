Bologna Milan 0-2 LIVE: Calabria sfiora il tris (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Milan 0-2 MOVIOLA 3? Occasione Sansone – Tomiyasu dalla destra: Dominguez sfiora, pallone che diventa buono per Sansone, che sul più bello sbaglia lo stop nel cuore dell’area. 7? Occasione Leao – Sinistro sbilenco dall’interno dell’are da parte del portoghese, palla fuori. 13? Traversa di Theo – Calcio di punizione da distanza siderale, palla sulla traversa con la deviazione di Skorupski che per poco non si fa sorprendere. 23? Doppia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 3? Occasione Sansone – Tomiyasu dalla destra: Dominguez, pallone che diventa buono per Sansone, che sul più bello sbaglia lo stop nel cuore dell’area. 7? Occasione Leao – Sinistro sbilenco dall’interno dell’are da parte del portoghese, palla fuori. 13? Traversa di Theo – Calcio di punizione da distanza siderale, palla sulla traversa con la deviazione di Skorupski che per poco non si fa sorprendere. 23? Doppia ...

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - capuanogio : Primo tempo della vita di #Skorupski che tiene in partita il #Bologna: 10 parate (tra cui un rigore), alcune clamor… - Fabio_Apru : @juventibus @vbchannelhd @panoz4ever @SusannaGatto4 @Djnc78 @valeriovitali91 @massimozampini No #gufentibus no part… - FI69interista : A quanti rigori sta il #Milan sul #bologna ??? #bolognamilan #SerieA #SerieATIM #30gennaio -