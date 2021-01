Bologna-Milan 0-1 al 45?: rossoneri avanti. Donnarumma miracoloso | Serie A News (Di sabato 30 gennaio 2021) E' terminato da poco il primo tempo del Dall'Ara tra Bologna e Milan. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri Bologna-Milan 0-1 al 45?: rossoneri avanti. Donnarumma miracoloso Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) E' terminato da poco il primo tempo del Dall'Ara tra. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i0-1 al 45?:Pianeta

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - sportli26181512 : Saelemaekers all'intervallo: 'Due buone squadre, dobbiamo fare di più per segnare ancora': Alexis Saelemaekers è st… - sportface2016 : #Milan, la storia Instagram pubblicata dal difensore rossonero non è passata inosservata: ecco la gaffe che ha fatto -