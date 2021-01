Bologna, Bigon: «Mai vicini ad Ibrahimovic. Creeremo problemi al Milan» (Di sabato 30 gennaio 2021) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato prima della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni su Ibrahimovic Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «La partita sulla carta è molto complicata, ma siamo fiduciosi di poter far bene e portare a casa qualcosa. Lo vedi dalla formazione, hanno spinta, sono davanti e devono restarci. Hanno impostato una partita aggressiva e per questo sarà ancora più complicata, ma il Bologna ha le sue frecce e siamo convinti di poterli mettere in difficoltà. La squadra anche con la Juve ha creato, bisogna cercare di essere concreti: Creeremo sicuramente dei problemi al Milan, ne subiremo anche, quindi dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato prima della gara contro il: ecco le sue dichiarazioni suRiccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «La partita sulla carta è molto complicata, ma siamo fiduciosi di poter far bene e portare a casa qualcosa. Lo vedi dalla formazione, hanno spinta, sono davanti e devono restarci. Hanno impostato una partita aggressiva e per questo sarà ancora più complicata, ma ilha le sue frecce e siamo convinti di poterli mettere in difficoltà. La squadra anche con la Juve ha creato, bisogna cercare di essere concreti:sicuramente deial, ne subiremo anche, quindi dovremo ...

