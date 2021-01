Bollettino Covid 30 gennaio | contagi e decessi in Italia e in Lombardia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 302021 - Entrano in vigore da lunedì (non senza proteste da parte di alcuni governatori, tra cui quello lombardo Fintana, che avrebbero voluto un anticipo di 48 ore) i cambi di ...

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - salernotoday : Covid-19: 1.366 nuovi contagi e 22 decessi, di cui 8 nelle ultime 48 ore - occhio_notizie : Il bollettino del 30 gennaio - MaxJWWallace : RT @carmenvanetti1: Ne consegue tasso di letalità dimezzato, anche a prescindere che nel conto siano finiti i morti per altra causa ma for… - Adnkronos : #Covid Friuli, 292 nuovi contagi e 14 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Italia 28 gennaio / PDF In Italia il 29 GENNAIO erano stati 13.574 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 14.372 di ieri. I tamponi sono 268.PER APPROFONDIRE LEGGI QUI ">, cambiano i colori delle regioni: tante in zona gialla. La situazioneProtezione Civile, l'aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 28 ...La task force regionale comunica che venerdì 29 gennaio, sono stati processati 800 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 75 (68 residenti ...Cala la curva dei contagi in Campania. Il bollettino dell'Unità di Crisi riporta oggi 1.366 positivi su 17.345 tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 7,87% dei test, poco meno ...