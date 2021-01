Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 30 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 12.715 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 421 le vittime e si registrano 16.764 guariti. Si rilevano, inoltre, -52 terapie intensive e -299 ricoveri in strutture ospedaliere. I tamponi processati oggi sono 298.010. Infine, il numero complessivo dei vaccinati sale a quota 1.813.005. Lotteria scontrini: si apre il concorso a premi Dopo il cashback è la volta della Lotteria degli scontrini, in partenza dal primo febbraio. Il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Daiufficiali, risultano 12.715 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 421 le vittime e si registrano 16.764 guariti. Si rilevano, inoltre, -52 terapie intensive e -299 ricoveri in strutture ospedaliere. I tamponi processati oggi sono 298.010. Infine, il numero complessivo dei vaccinati sale a quota 1.813.005. Lotteria scontrini: si apre il concorso a premi Dopo il cashback è la volta della Lotteria degli scontrini, in partenza dal primo febbraio. Il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia ...

