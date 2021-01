Bollettino Coronavirus del 30 Gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) In data 30 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,53%) con 2.541.783 contagiati totali, 1.990.152 dimissioni/guarigioni (+16.764) e 88.279 deceduti (+421); 463.352 infezioni in corso (-4.472). Ricoverati con sintomi -299 (20.098); terapie intensive -52 (2.218) con 132 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 298.010 tamponi totali (ieri 268.750) di cui 152.869 molecolari (ieri 145.696) e 145.141 test rapidi (ieri 123.454) con 89.375 casi testati (ieri 81.172); 12.715 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,26% (ieri 5,05% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,22% (ieri 16,72%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.832; Campania 1.366; Emilia Romagna 1.314; Lazio 1.138; Puglia 871; Sicilia 846; Veneto 792; Piemonte 727. In Lombardia curva +0,34% (ieri +0,35%) con 39.462 tamponi totali (ieri 34.156) di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 gennaio 2021) In data 30l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,53%) con 2.541.783 contagiati totali, 1.990.152 dimissioni/guarigioni (+16.764) e 88.279 deceduti (+421); 463.352 infezioni in corso (-4.472). Ricoverati con sintomi -299 (20.098); terapie intensive -52 (2.218) con 132 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 298.010 tamponi totali (ieri 268.750) di cui 152.869 molecolari (ieri 145.696) e 145.141 test rapidi (ieri 123.454) con 89.375 casi testati (ieri 81.172); 12.715 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,26% (ieri 5,05% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,22% (ieri 16,72%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.832; Campania 1.366; Emilia Romagna 1.314; Lazio 1.138; Puglia 871; Sicilia 846; Veneto 792; Piemonte 727. In Lombardia curva +0,34% (ieri +0,35%) con 39.462 tamponi totali (ieri 34.156) di cui ...

