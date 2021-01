Bobo Vieri: “Ibra? A 39 anni porta a scuola gran parte dei difensori. Con Pirlo ci vuole pazienza, ma in Italia non ne abbiamo” (Di sabato 30 gennaio 2021) Christian Vieri, ha rilasciato una intervista per il Corriere della Sera in cui ha affrontato diversi temi tra cui la corsa Scudetto. Su Ibrahimovic e il Milan “A 39 anni ha portato a scuola gran parte dei difensori del nostro campionato. È ancora immarcabile quando viene servito in un certo modo negli ultimi metri. Cifre impressionanti, e il suo contributo va oltre i gol. Un leader vero, che alza il livello degli allenamenti. Con lui in campo non si scherza, nemmeno durante la settimana. Zlatan ha carattere, carisma e costringe il resto del gruppo ad andare oltre le proprie possibilità. Contribuisce di fatto a velocizzare inserimento e crescita dei più giovani. Scudetto Milan? A questo punto ha il dovere di giocarselo fino in fondo. Mi è piaciuto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Christian, ha rilasciato una intervista per il Corriere della Sera in cui ha affrontato diversi temi tra cui la corsa Scudetto. Suhimovic e il Milan “A 39hato adeidel nostro campionato. È ancora immarcabile quando viene servito in un certo modo negli ultimi metri. Cifre impressionanti, e il suo contributo va oltre i gol. Un leader vero, che alza il livello degli allenamenti. Con lui in campo non si scherza, nemmeno durante la settimana. Zlatan ha carattere, carisma e costringe il resto del gruppo ad andare oltre le proprie possibilità. Contribuisce di fatto a velocizzare inserimento e crescita dei più giovani. Scudetto Milan? A questo punto ha il dovere di giocarselo fino in fondo. Mi è piaciuto ...

