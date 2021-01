Bimba morta dopo sfida su TikTok, la sorellina: «Gioco dell’asfissia anche davanti a me» (Di sabato 30 gennaio 2021) Antonella Sicomoro, la bambina di 10 anni morta per asfissia dopo una sfida lanciata su TikTok, aveva già provato a fare quel Gioco mortale davanti alla sorellina più piccola. È quanto emerge da un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui la bambina di 9 anni avrebbe raccontato agli inquirenti – con il supporto di uno psicologo – la triste e inquietante verità. LEGGI anche –> Il problema non sono le challenge. Il problema è che, se hai 10 anni, vìoli le condizioni d’uso dei social Antonella avrebbe provato a stringere una cintura attorno al collo anche davanti a lei, senza però riuscire nel suo intento di vincere la sfida lanciata su ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 gennaio 2021) Antonella Sicomoro, la bambina di 10 anniper asfissiaunalanciata su, aveva già provato a fare quelleallapiù piccola. È quanto emerge da un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui la bambina di 9 anni avrebbe raccontato agli inquirenti – con il supporto di uno psicologo – la triste e inquietante verità. LEGGI–> Il problema non sono le challenge. Il problema è che, se hai 10 anni, vìoli le condizioni d’uso dei social Antonella avrebbe provato a stringere una cintura attorno al colloa lei, senza però riuscire nel suo intento di vincere lalanciata su ...

