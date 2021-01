Bilancio 2020 Confartigianato: 'Lievi segnali di crescita delle aziende, ma artigianato in difficoltà' (Di sabato 30 gennaio 2021) Imprese, nel 2020 a Venezia le cessazioni superano le iscrizioni 22 gennaio 2021 L'imprenditoria ha risentito pesantemente delle conseguenze della pandemia ma, specialmente in alcune aree, sembra aver ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 30 gennaio 2021) Imprese, nela Venezia le cessazioni superano le iscrizioni 22 gennaio 2021 L'imprenditoria ha risentito pesantementeconseguenze della pandemia ma, specialmente in alcune aree, sembra aver ...

marcoregni : RT @Ruffino_Lorenzo: Mercoledì usciranno i nuovi dati sui decessi giornalieri a livello comunale fino al 30 novembre (per avere quelli comp… - paoloigna1 : RT @Ruffino_Lorenzo: Mercoledì usciranno i nuovi dati sui decessi giornalieri a livello comunale fino al 30 novembre (per avere quelli comp… - SulPanaro : Polizia locale Mirandola, i numeri di un anno di attività: dalla sicurezza stradale al Covid - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: Mercoledì usciranno i nuovi dati sui decessi giornalieri a livello comunale fino al 30 novembre (per avere quelli comp… - folucar : RT @Ruffino_Lorenzo: Mercoledì usciranno i nuovi dati sui decessi giornalieri a livello comunale fino al 30 novembre (per avere quelli comp… -