Bienno Brescia – Esce di casa per una passeggiata | ritrovato morto 33enne

(Di sabato 30 gennaio 2021) È stato trovatodopo giorni di ricerca Domenico Carrara, il collaboratore scolastico di 33 anni uscito la scorsa domenica daper fare unasenza mai più tornare. Da allora forze dell’ordine e volontari lo hanno cercato per tutti i boschi di, paese nelno in cui l’uomo abitava con la famiglia.

Domenico, che da alcuni mesi viveva a, è arrivato adalla provincia di Avellino, dal Comune di Grottaminarda, per lavorare come bidello (a Berzo Inferiore); scriveva poesie (aveva ...Nel dettaglio: 51 a; 13 a Castrezzato; 11 a Lumezzane, Gussago, Chiari; 9 a Bedizzole, ... Adro, Cellatica, Poncarale, Montirone, Rudiano, Manerba del Garda, Pozzolengo,, Pralboino, ...È stato trovato morto dopo giorni di ricerca Domenico Carrara, il collaboratore scolastico di 33 anni uscito la scorsa domenica da casa per fare una passeggiata senza mai più tornare. Da allora forze ...E’ stato rinvenuto privo di vita in montagna il corpo di Domenico Carrara, il 33enne di Grottaminarda e originario di Atripalda che si era trasferito per lavoro a Bienno, come collaboratore scolastico ...