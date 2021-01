Biathlon | Europei Open Duszniki Zdroj 2021 | Kamila Zuk oro nella 10 km pursuit femminile

(Di sabato 30 gennaio 2021) Glidiin corso a, in Polonia, sorridono ancora ai colori di casa:10 kml’oro va alla polaccaZuk in 29’12?7, che precede le norvegesi Karoline Erdal, argento a 13?4, ed Aasne Skrede, bronzo a 16?2. Indietro le italiane: 43ma Eleonora Fauner a 3’40?2, 46ma Beatrice Trabucchi a 4’42?7, 49ma Rebecca Passler a 4’55?1. La padrona di casa rimonta dalla 18ma posizione della sprint grazie al 20/20 al tiro, chiudendo in 29’12?7, approfittando degli errori all’ultimo poligono delle quattro atlete che la precedevano. Seconda si piazza Karoline Erdal a 13?4, bissando così la medaglia della sprint, mentre è terza a 16?2 Aasne Skrede. Ancora indietro le ...

Grande rimonta di Kamila Zuk, che vince l'inseguimento 10 km femminile valevole per gli Europei 2021 di biahtlon in corso a Duszniki Zdroj, in Polonia. L'atleta di casa, partita con il pettorale numer ...